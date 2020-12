Turchia: 'legami col Pkk', giornalista condannata a 6 anni

ISTANBUL - Un tribunale di Diyarbakir, 'capitale' curda nel sud-est della Turchia, ha condannato a 6 anni e 3 mesi di prigione la giornalista Aysegul Dogan con l'accusa di "appartenenza a un'organizzazione terroristica".



Secondo i giudici, la reporter sarebbe esponente del Congresso per una società democratica (Dtk), ong sospettata di legami con il Pkk curdo, classificato come "organizzazione terroristica" da Turchia, Usa e Ue.



Dogan aveva lavorato come responsabile dei programmi alla tv di opposizione filo-curda Imc, chiusa nelle purghe seguite al fallito golpe del 15 luglio 2016. La cronista, ha annunciato il suo legale, farà appello contro la sentenza.



Secondo l'osservatorio locale indipendente P24, i lavoratori dell'informazione al momento detenuti da Ankara sono almeno 87.



Nella graduatoria sulla libertà di stampa di Reporters sans Frontières, la Turchia è al 154mo posto su 180 Paesi.