BRUXELLES - "Abbiamo sentito di respingimenti fatti dagli Stati membri per molto tempo e non è accettabile. Per questo a settembre abbiamo fatto nuove proposte legislative che prevedono meccanismi di monitoraggio indipendenti alle frontiere, in tutti gli Stati membri, oltre ad indagini su presunti respingimenti". Lo ha ribadito la commissaria agli affari Interni Ylva Johansson rispondendo ad una domanda.