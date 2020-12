Erdogan, deluse richieste dei Paesi Ue ostili a Turchia

ISTANBUL - "Il vertice Ue che si è tenuto ieri non ha soddisfatto le aspettative di alcuni Paesi, perché le loro aspettative non erano giustificate. I Paesi Ue di buon senso hanno sventato il piano" contro la Turchia "mostrando un approccio positivo". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, commentando l'esito del Consiglio europeo, che ha ampliato la blacklist di soggetti sottoposti a sanzioni individuali per "le attività unilaterali e provocatorie" di Ankara nel Mediterraneo orientale, senza però imporre restrizioni economiche o militari più ampie.



"Respingiamo l'approccio fazioso e illegale verso le questioni di Cipro, del Mediterraneo orientale, dell'Egeo, delle questioni regionali, che sappiamo non viene adottato dalla maggior parte dei Paesi Ue, ma che è stato inserito nelle conclusioni del summit del 10 dicembre per la solidarietà e le pressioni dei veti", precisa il Ministero degli Esteri turco in una nota.



"Non ci saranno sanzioni contro la Turchia neanche nel prossimo summit Ue del marzo 2021, perché la Turchia ha ragione e noi abbiamo difeso i nostri diritti, che devono essere rispettati da tutti. Ci sono molti diritti che l'Ue ci deve, dalla liberalizzazione dei visti alla revisione dell'unione doganale. Spero che questo processo si concluda in un modo giusto", ha aggiunto Erdogan, parlando con i giornalisti all'uscita della preghiera islamica del venerdì.

Macron, sanzioni Ue segnano cambio relazioni con Ankara

BRUXELLES - "La fermezza e le sanzioni" dell'Ue nei confronti della Turchia "sono il segno di un nuovo approccio" verso Ankara. "L'Ue resta aperta al dialogo ma non accetta più una politica di destabilizzazione dei suoi Stati membri". Così il presidente francese Emmanuel Macron al termine del vertice Ue.

"In ottobre avevamo dato una chance alla Turchia, le avevamo teso la mano e avevamo posto alcune condizioni, ma abbiamo constatato all'unanimità che la Turchia ha continuato le sue azioni provocatrici" e "inaccettabili", ha detto Macron.