Erdogan, sanzioni Usa un attacco a nostra sovranità

ISTANBUL - Le sanzioni inflitte dagli Stati Uniti per l'acquisto del sistema missilistico russo S-400 sono un "palese attacco alla sovranità" della Turchia. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo cui Washington mira con queste pressioni a rendere "dipendente" l'industria della difesa di Ankara.



"Che tipo di alleanza è questa?", ha attaccato Erdogan, sottolineando che "la Turchia è il primo Paese della Nato a subire le sanzioni Caatsa", che colpiscono chi fa affari rilevanti con gli "avversari" strategici degli Stati Uniti.



Il presidente turco ha quindi ricordato che gli S-400 sono stati acquistati solo dopo che Washington ha "rifiutato" di vendere ad Ankara i suoi missili Patrioti. "La Turchia lavorerà il doppio per rafforzare ulteriormente la sua industria della difesa e renderla totalmente indipendente", ha aggiunto il leader di Ankara, che ha parlato all'inaugurazione di un'autostrada in Anatolia.