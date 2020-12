Regeni: Di Maio, quadro agghiacciante, coinvolgere l'Ue

ROMA - La Farnesina, su proposta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nelle prossime ore avvierà le necessarie iniziative al fine di sensibilizzare l'Ue sul caso Regeni. Stamattina, secondo quanto appreso, si è infatti svolta una riunione a Palazzo Chigi su richiesta di Di Maio. Presenti il premier Giuseppe Conte e i ministri degli Interni, Luciana Lamorgese, e della Difesa, Lorenzo Guerini. Di Maio ha definito "agghiacciante" il quadro descritto dai magistrati italiani e ha chiesto che il governo sia unito nell'attivare tutti i possibili canali internazionali. Di Maio ha dunque proposto di coinvolgere direttamente l'Ue affinché faccia pressione sull'Egitto per l'elezione di domicilio degli indagati dalla procura di Roma.



"L'Italia è un Paese fondatore dell'Ue e sul tema dei diritti umani non è concesso fare passi indietro", ha proseguito Di Maio, sottolineando come sia "opportuno che ad esprimersi chiaramente su questo tema siano anche i nostri partner europei attraverso azioni mirate".