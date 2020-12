Libia: Conte e Di Maio in volo per Bengasi In roccaforte Haftar trattenuti equipaggi 2 pescherecci italiani



precedente

successiva (ANSAmed) - ROMA, 17 DIC - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono in volo verso Bengasi, in Libia, secondo quanto si apprende.



A Bengasi, roccaforte del generale Khalifa el-Haftar sono trattenuti da inizio settembre gli equipaggi di due pescherecci italiani di Mazara del Vallo: 18 persone, tra cui 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi. (ANSAmed).





