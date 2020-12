Tunisia-Libia: ripresi voli Sfax-Tripoli

(ANSAmed) - TUNISI, 17 DIC - Dopo un'interruzione forzata di 10 mesi a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus, sono ripresi all'aeroporto tunisino di Sfax-Thyna i voli da e per la Libia.



Lo ha detto all'agenzia Tap la direttrice dell'aeroporto di Sfax Sonia Kmiha, precisando che sono due attualmente i voli settimanali (martedì e sabato) operati a Sfax dall'aeroporto di Mitiga a Tripoli. I voli tra Tunisi e Tripoli erano ripresi già a novembre, non appena riaperte le frontiere tra i due Paesi.



Kmiha ha anche annunciato alcuni voli straordinari da Parigi per il 19 e 20 dicembre 2020 e il 3 e 4 gennaio 2021. I collegamenti aerei regolari tra Sfax e Parigi riprenderanno entro febbraio o marzo 2021, ha detto ancora la direttrice dell'aeroporto.



(ANSAmed).