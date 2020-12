Tunisia: presidente Saied incontra segretario sindacato Iniziativa per avviare un 'dialogo nazionale'

(ANSAmed) - TUNISI, 17 DIC - La recente iniziativa lanciata dal potente sindacato Unione generale lavoratori tunisini (Ugtt) per l'avvio di un nuovo dialogo nazionale, "iniziativa che rappresenta un'alternativa alle tensioni politiche e una via d'uscita dalla crisi", è stato al centro di un incontro tra il presidente Kaies Saied e il segretario generale dell'Ugtt, Noureddine Tabboubi. Lo si legge in un comunicato della presidenza tunisina, nel quale Saied "sottolinea che il dialogo deve favorire le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, "ribadendo il suo rifiuto di impegnarsi in un dialogo con i corrotti". (ANSAmed).