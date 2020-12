Covid: Varhelyi, vaccino ai Balcani insieme a Paesi Ue Commissario Ue, 'il futuro regione è nell'Unione europea'

(ANSAmed) - BELGRADO, 18 DIC - Il vaccino contro il covid-19 sarà distribuito ai Paesi dei Balcani occidentali in contemporanea con la distribuzione nell'Unione europea. Lo ha detto il commissario Ue all'allargamento Oliver Varhelyi, che oggi ha parlato con i ministri degli esteri della regione.



"Stiamo lavorando per garantire che il vaccino contro il covid-19 possa essere disponibile per i Balcani occidentali quando comincerà la distribuzione all'interno della Ue", ha detto Varhelyi citato dai media serbi. "Nella pandemia noi siamo a fianco dei Balcani occidentali, il cui futuro è nell'Unione europea", ha aggiunto. (ANSAmed).