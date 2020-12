Croazia: proclamata la zona economica esclusiva in Adriatico Decisione presa in accordo con l'Italia

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 18 DIC - Il Parlamento di Zagabria ha votato oggi la proclamazione della Zona economica esclusiva (Zee) nella parte croata delle acque internazionali dell'Adriatico, che entrerà in vigore a gennaio, congiuntamente alla Zee dell'Italia. La decisione è stata approvata con 129 voti favorevoli e un' astensione. "Con la proclamazione della Zee innalzeremo al massimo il quadro della protezione del Mar Adriatico", ha spiegato il ministro degli Esteri, Goran Grlic Radman, ricordando che nelle ultime settimane, dopo intense consultazioni con la parte italiana, si sono create le condizioni per predisporre la normativa per la Zona esclusiva.



(ANSAmed).