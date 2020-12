Turchia: resta in carcere Kavala, filantropo anti-Erdogan Detenuto da oltre 3 anni, sotto accusa per il golpe 2016

(ANSA) - ISTANBUL, 18 DIC - Resta in carcere in Turchia Osman Kavala, l'imprenditore e filantropo nel mirino del presidente Recep Tayyip Erdogan, in detenzione preventiva da oltre 3 anni. Lo ha deciso un tribunale di Istanbul al termine della nuova udienza del processo in cui è imputato con l'accusa di aver partecipato al fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016.



Dopo essere stato assolto lo scorso febbraio nel processo sulle proteste di Gezi Park del 2013, che era accusato di aver finanziato e sostenuto, Kavala è ora imputato di spionaggio e tentato rovesciamento dell'ordine costituzionale. "Mi sono opposto ai colpi di stato militari e ho criticato le interferenze dell'esercito nella politica per tutta la vita.



Queste accuse sono in netto contrasto con la mia visione del mondo e i miei valori", ha detto oggi in videoconferenza con il tribunale il 63enne imprenditore e attivista per i diritti umani, fondatore dell'ong Anadolu Kultur, che ha collaborato a lungo anche con istituzioni internazionali. Nelle scorse settimane Erdogan si era pubblicamente opposto al suo rilascio, sottolineandone più volte i legami con il "noto ebreo ungherese Soros". Un anno fa, la Corte europea dei diritti umani aveva invece chiesto ad Ankara il suo "immediato rilascio". Nel processo è imputato in contumacia con accuse analoghe anche l'americano Henri Barkey, che si trova negli Stati Uniti, per cui era già stato emesso un mandato di cattura. (ANSA).