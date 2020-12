Accordi Abramo, 'verso firma cooperazione Israele-Marocco' Delegazione Usa-Stato ebraico con Kushner in volo per Rabat

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 DIC - Nel contesto degli Accordi di Abramo messi a punto dalla amministrazione Trump, una delegazione israelo-statunitense ad alto livello è decollata stamane da Tel Aviv con un volo diretto per Rabat (Marocco), il primo del genere negli ultimi 20 anni. Guidata dal consigliere del presidente Usa Jared Kushner e dal Consigliere israeliano per la sicurezza nazionale Meir Ben Shabbat la delegazione, secondo i media, sarà ricevuta da re Mohammed VI.



Nel corso del breve soggiorno sottoscriverà una serie di accordi di cooperazione in vista del rilancio di piene relazioni diplomatiche, interrottesi due decenni fa.



In un gesto di buon auspicio la compagnia aerea El Al ha presentato il volo con la sigla LY555: nella tradizione degli ebrei originari del Marocco il numero 5 ('Hamsa') è considerato infatti di buon auspicio. La delegazione farà ritorno in Israele domani sera. (ANSAmed).