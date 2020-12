Israele: sondaggio, Saar insidia Netanyahu in voto marzo Tutta a destra la partita per il prossimo governo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 DIC - Il Likud di Benjamin Netanyahu nelle prossime elezioni del 23 marzo avrà il suo maggiore antagonista a destra: dal suo ex compagno di partito Gideon Saar e non solo. La conferma arriva - il giorno dopo il dissolvimento della Knesset e della coalizione Netanyahu-Gantz - da un sondaggio diffuso dalla tv pubblica Kan che conferma l'ascesa di Saar e del suo partito 'Nuova speranza'. Se il Likud resta in testa con 28 seggi (ne aveva avuti 36) la formazione di Saar, al suo esordio, ne guadagna subito 20. Dopo di loro ecco la destra nazionalista religiosa (Yamina) di Naftali Bennetti con 15, seguita dai centristi di Yair Lapid a 13. Poi la Lista Araba Unita con 11, i religiosi sefarditi dello Shas con 8, quelli ashkenaziti di Torah Unita con 7. Infine, il tonfo di Gantz: il suo Blu Bianco precipita a 6 seggi al pari della destra nazionalista non religiosa di Avigdor Lieberman, della sinistra del Meretz.



Una partita - quella del 23 marzo del prossimo anno - in apparenza tutta di destra, a meno che Saar non si appoggi a Lapid. Nello stesso sondaggio Netanyahu è in testa al gradimento popolare con il 39%, ma Saar lo tallona con il 36%. In ogni caso - se il sondaggio uscirà confermato - nessuno allo stato attuale ha la maggioranza in tasca. E Gantz - che ha disperso in sette mesi un consistente patrimonio elettorale scegliendo di allearsi con Netanyahu - può contentarsi della magra consolazione che lo vede assolto come responsabile dell'ennesima crisi di governo: il 43% del campione la addossa al premier. (ANSAmed).