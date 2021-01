Primo giorno di lavoro per la presidenza portoghese della Ue

BRUXELLES - Primo giorno di lavoro per la presidenza Ue guidata dal Portogallo che ha preso il testimone dalla Germania, il cui precedente semestre è stato contrassegnato da intensi negoziati sul Recovery plan, sullo stato di diritto e sull'accordo commerciale post-Brexit con il Regno Unito. La presidenza portoghese intende mettere in pratica gli accordi conclusi, incluso il bilancio settennale dell'Unione europea. L'obiettivo di Lisbona è una ripresa "equa, verde e digitale".



In un tweet la presidenza portoghese scrive che oggi si sta tenendo la "prima riunione di coordinamento Coreper 1 per preparare la settimana di lavoro". Nell'agenda della presidenza portoghese è prevista per domani la visita a Lisbona del presidente del Consiglio europeo Charles Michel.