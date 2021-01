Migranti: presidenza portoghese Ue,tema duro,ci lavoriamo Cerchiamo difficile equilibrio solidarietà-responsabilità

(ANSAmed) - BRUXELLES, 5 GEN - "La divisione più difficile" da comporre in Europa "è probabilmente quella dell'equilibrio tra solidarietà e responsabilità nell'ambito della gestione dei flussi migratori. La presidenza portoghese farà del suo meglio per vedere come attuare le idee del nuovo Patto sulla migrazione della Commissione Ue". Così l'ambasciatore portoghese presso l'Ue, Nuno Brito, ad una domanda.



"Esploreremo la questione con i Paesi partner a tutti i livelli" dai gruppi tecnici al Coreper. "Il lavoro è già iniziato", ha spiegato il diplomatico, evidenziando che verrà affrontata anche la questione della migrazione legale.(ANSAmed).