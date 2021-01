Netanyahu, attacco al Campidoglio Usa vergognoso Premier, va condannato con forza. Democrazia Usa prevarrà

(ANSAmed) - TEL AVIV, 07 GEN - L'attacco al Campidoglio è stato "vergognoso e va condannato con forza". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu incontrando a Gerusalemme il segretario al tesoro Usa Steve Mnuchin. "Per generazioni - ha aggiunto - la democrazia Usa è stata una fonte di ispirazione per il mondo intero e per Israele. Mi è stata sempre di ispirazione. I disordini violenti sono l'esatto opposto dei valori che gli americani e gli israeliani considerano sacri".



"Non ho dubbi che la democrazia Usa - ha concluso - avrà il sopravvento". (ANSA). (ANSAmed).