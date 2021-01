Usa: Partito Erdogan, rispettare valori democratici 'Tutti accettino esito voto'. Ma leader turco resta in silenzio

(ANSAmed) - ISTANBUL, 07 GEN - "La violenza non è mai un metodo per cercare giustizia. Invitiamo tutti a rispettare i valori democratici". Così Omer Celik, portavoce dell'Akp del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sull'assalto a Capitol Hill. Il portavoce ha inoltre invitato "tutte le parti ad accettare il risultato elettorale con maturità", aggiungendo che "rendere vulnerabili i processi democratici e le istituzioni è il danno più grande che si possa infliggete a una società".



Ieri notte, il ministero degli Esteri di Ankara aveva dichiarato di seguire gli sviluppi a Washington "con preoccupazione". Erdogan non ha invece ancora commentato personalmente l'accaduto. (ANSAmed).