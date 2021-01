ANSAmed - Agenda settimanale dall'11 al 17 gennaio

(ANSAmed) - ROMA, 8 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dall'11 al 17 gennaio: LUNEDI' 11 GENNAIO GINEVRA - Oms, briefing stampa sul Covid-19 MARTEDI' 12 GENNAIO BRUXELLES - Il capo negoziatore del vaccino della Commissione europea relaziona la commissione del Parlamento europeo.



SFAX (TUNISIA) - Sciopero generale, a causa dell'aggravamento della crisi economica provocata dal Covid.



MERCOLEDI' 13 GENNAIO RABAT - Covid, possibile revoca del coprifuoco notturno per contrastare la diffusione della pandemia.



PISA - Prima giornata del convegno online dal titolo 'Ṯawrat al-karāma: memorie, percorsi e analisi a 10 anni dalla rivoluzione tunisina' organizzato dall'Università di Pisa, con relatori tunisini e italiani.



GIOVEDI' 14 GENNAIO PISA - Seconda giornata del convegno online dal titolo 'Ṯawrat al-karāma: memorie, percorsi e analisi a 10 anni dalla rivoluzione tunisina' organizzato dall'Università di Pisa, con relatori tunisini e italiani.



VENERDI' 15 GENNAIO PARIGI - Protesta contro la proposta di legge che limita il diritto dei giornalisti di filmare gli agenti di polizia in servizio.



SABATO 16 GENNAIO Nessun evento di rilievo da segnalare DOMENICA 17 GENNAIO Nessun evento di rilievo da segnalare (ANSAmed). (ANSA).