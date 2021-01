Covid: Turchia crea laboratori per tamponi nel nord Siria Nelle zone sotto il controllo di Ankara sottratte ai curdi

(ANSAmed) - ISTANBUL, 8 GEN - La Turchia ha stabilito 5 laboratori per effettuare test per individuare casi di Covid-19 nelle zone sotto il suo controllo nel nord della Siria.



Le strutture sono state organizzate dalla prefettura di Sanliurfa, provincia di confine nel sud-est turco, in cooperazione con una ong. I laboratori, riferiscono i media turchi, si trovano nelle località strategiche di Tal Abyad e Ras al-Ain, sottratte da Ankara ai curdi a seguito dell'operazione militare dell'ottobre 2019. I test effettuati nelle strutture sono tra i requisiti richiesti alle persone che intendano entrare in Turchia dalla Siria. (ANSAmed).