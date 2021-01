Tunisia: amb. Fanara incontra ministro Turismo per rilancio

(ANSAmed) - TUNISI, 11 GEN - "Fare il punto su come rilanciare insieme la prossima stagione turistica". Questo l'oggetto dell'"eccellente incontro con il Ministro del Turismo, Habib Ammar" dell'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara. Lo rende noto la rappresentanza diplomatica italiana su Twitter, aggiungendo che l'incontro è stato anche l'occasione per valorizzare la "Settimana della cucina italiana nel mondo", con la consegna dei dvd realizzati dai cuochi stellati italiani per l'iniziativa coordinata ogni anno dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il 2020 è stato un anno nero per il turismo tunisino con un crollo delle entrate turistiche del 64% a causa della crisi provocata dal coronavirus. Per il 2021 sono allo studio strategie per rilanciare l'intero settore. (ANSA).