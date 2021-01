Di Maio, l'Italia sostiene la Tunisia democratica Nel Paese si celebra il decimo anniversario della Rivoluzione

(ANSAmed) - ROMA, 14 GEN - "Oggi la Tunisia democratica celebra il suo decimo anniversario. Il popolo tunisino può essere orgoglioso di avere realizzato in questo decennio importanti risultati sotto il profilo delle libertà politiche e dei diritti individuali, della tenuta di elezioni libere e trasparenti, della successione pacifica ai vertici dello Stato.



La democrazia è per tutti un processo lungo e complesso".



Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una nota, nella quale assicura che "le istituzioni tunisine potranno continuare a contare sul forte sostegno italiano per consolidare lo Stato di diritto, favorire la piena attuazione di condivisi valori democratici e realizzare quelle riforme utili a infondere nuova fiducia nell'economia. Anche con progetti concreti in favore delle imprese e delle giovani generazioni, l'Italia intende restare a fianco della Tunisia nella sua irreversibile scelta democratica". (ANSAmed).