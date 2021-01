Libia: Unsmil, Forum approva meccanismo selezione esecutivo

(ANSAmed) - ROMA, 19 GEN - I membri del Forum di Dialogo politico libico hanno approvato, con il 73% dei voti a favore, il meccanismo di selezione dei componenti della nuova autorità esecutiva unificata (Consiglio presidenziale e governo di accordo nazionale), cosi' come proposto dal Comitato consultivo dello stesso Forum. Lo ha reso noto su Twitter il 'The Libya Observer', secondo il quale ciascuna delle tre regioni del Paese (Tripolitania, Fezzan, Cirenaica) nominerà un proprio rappresentante nel Consiglio presidenziale, che sarà formato da tre membri (un presidente e due vice) e guiderà il Paese fino alle elezioni del 24 dicembre. Saranno i membri del Forum a votare il primo ministro.



L'Unsmil in una nota ''elogia i membri del Forum che si sono impegnati nel processo di voto per il loro impegno a favore del dialogo intra-libico facilitato dalle Nazioni Unite e per aver sostenuto le loro responsabilità dinanzi al popolo libico. Il meccanismo di selezione, ha spiegato nei giorni scorsi la rappresentante dell'Onu in Libia, Stephanie Williams, prevede che i candidati ad ogni carica dovranno ottenere almeno il 70% delle preferenze per essere eletti. Se questa soglia non verrà raggiunta, ogni regione dovrà formare liste composte da quattro persone, ognuna delle quali dovrà specificare l'incarico per cui si candida (presidente, vice presidente del consiglio presidenziale, primo ministro). Ogni lista, a sua volta, dovrà ricevere l'avvallo di 17 personalità (8 dell'Ovest, 6 dell'Est e 3 del Sud) per essere ammessa al voto. Per essere eletta una lista dovrà ottenere al primo turno almeno il 60% dei consensi del Forum di dialogo politico. Se nessuna delle liste raggiunge il 60%, si andrà al ballottaggio tra quelle che hanno ottenuto più voti. (ANSAmed). (ANSA).