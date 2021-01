Libia: Unsmil elogia accordo su referendum costituzionale Missione offre supporto allo svolgimento della consultazione

(ANSA) - TUNISI, 21 GEN - La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) plaude alla decisione del Comitato costituzionale - formato dalla Camera dei rappresentanti e dall'Alto Consiglio di Stato - che in Egitto ha concordato di tenere un referendum costituzionale prima delle elezioni generali del 24 dicembre.



I partecipanti al Comitato hanno chiesto all'Unsmil di aiutare ad attivare la loro decisione e fornire il supporto necessario per consentire lo svolgimento del referendum una volta stabilita la data. L'Unsmil "elogia le due delegazioni per la loro decisione di incontrarsi nel quadro della tabella di marcia concordata dal Forum per il dialogo politico libico e per l'impegno delle delegazioni a consultarsi strettamente con l'Alta Commissione per le elezioni nazionali". "La Missione apprezza inoltre il dichiarato impegno delle due delegazioni a tenere le elezioni nazionali il 24 dicembre in risposta alla schiacciante richiesta del popolo libico di rinnovare la legittimità democratica delle proprie istituzioni tramite le urne. "L'Unsmil continuerà a impegnarsi con tutte le parti interessate pertinenti per sostenere il processo elettorale che porti a una Libia democratica e stabile". (ANSA)