Tunisia: sondaggio, politiche lontane da bisogni popolazione Tra principali preoccupazioni crisi economica e corruzione

(ANSAmed) - TUNISI, 21 GEN - Un recente sondaggio condotto dal Center for Insights in Survey Research dell'International Republican Institute (Iri) rivela che, a dieci anni dalla rivoluzione del 2011, i tunisini rimangono diffidenti nei confronti della classe politica e insoddisfatti per quello che definiscono i loro fallimenti nel fornire prosperità economica e combattere la corruzione.



"Un decennio dopo la rivoluzione, la Tunisia ha compiuto progressi nella sua democratizzazione, ma le sfide dell'economia e la corruzione rimangono", ha affermato Patricia Karam, direttore regionale dell'Iri per il Medio Oriente e il Nord Africa. "La pandemia covid-19 in corso ha esacerbato inoltre questi problemi, incoraggiando i cittadini a domandare nuove riforme e una leadership in grado di realizzarle".



Alla domanda sul risultato più importante conseguito dal governo nel 2020, il 75% dei tunisini ha risposto "nessuno", mentre una percentuale maggiore crede che il governo (85%), i ministeri (81%) e il parlamento (88%) stiano facendo poco o nulla per affrontare le esigenze dei comuni cittadini. Ciò ha probabilmente contribuito alle prospettive negative che i tunisini hanno per il futuro del loro paese, con l'87% che afferma che la Tunisia sta andando nella direzione sbagliata - un notevole aumento di 20 punti dall'ultimo sondaggio dell'Iri nel dicembre 2019.



Tra le preoccupazioni che alimentano il malcontento dei tunisini, l'economia è in cima alla lista, con l'88% dei cittadini che descrive l'attuale situazione economica del paese come "un po'" (16%) o "molto" negativa (72%). Inoltre, un tunisino su quattro afferma di avere problemi ad acquistare anche cibo e beni essenziali per la sopravvivenza delle proprie famiglie. Alla domanda su quale preoccupazione dovrebbe avere la massima priorità da parte dell'esecutivo, il primo posto è andato all'occupazione giovanile (20%), seguito dal covid-19 - che ha solo peggiorato la situazione economica della Tunisia (16%). Al terzo posto la corruzione, che ha secondo il 78% dei cittadini un impatto negativo, con una percentuale del 74% degli intervistati che afferma che le relazioni personali sono "molto" (11%) o "relativamente" (63%) importanti per "svolgere pratiche" con le autorità. Quasi un tunisino su quattro ha vissuto personalmente episodi di corruzione con la polizia (23%) e quasi un tunisino su cinque con il personale sanitario (18%).



Data la loro frustrazione per la classe politica e il ritmo delle riforme, il 64% dei tunisini pensa che il paese abbia bisogno di riforme strutturali e cambiamenti sistematici (42%) o di riforme graduali (22%). Inoltre, il 53% degli intervistati desidererebbe vedere nuovi partiti politici alle prossime elezioni.



Questo sondaggio è stato condotto per conto del Center for Insights in Survey Research di Iri da Elka Consulting tra il 24 settembre e l'11 ottobre 2020. I dati sono stati raccolti utilizzando un metodo di campionamento della probabilità a più stadi stratificato attraverso interviste di persona a domicilio.



Il campione è composto da 1.200 intervistati di età pari o superiore a 18 anni e i dati sono stati ponderati per regione, sesso ed età. Il margine di errore non supera il 2,8% circa, con un livello di confidenza del 95% e un tasso di risposta del 70%.(ANSAmed). (ANSA).