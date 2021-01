Turchia: Cavusoglu a Bruxelles per rilanciare rapporti Ue Colloqui sui maggiori dossier dal Mediterraneo ai migranti

(ANSA) - ISTANBUL, 21 GEN - Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu è giunto a Bruxelles per una visita di due giorni focalizzata sul rilancio delle relazioni tra Turchia e Unione europea, dopo le forti tensioni degli ultimi mesi. Al centro dei colloqui ci saranno i principali dossier, dalle dispute nel Mediterraneo orientale alla richiesta di Ankara di rinnovare l'accordo sui migranti del 2016, approvare la liberalizzazione dei visti e aggiornare l'unione doganale.



La missione del capo della diplomazia turca prevede colloqui ai massimi livelli, che iniziano oggi con esponenti del Parlamento europeo e con l'Alto rappresentante Josep Borrell.



Seguirà un faccia con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, anche in vista di una sua possibile visita la prossima settimana ad Ankara per incontrare il presidente Recep Tayyip Erdogan, insieme alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Il programma prevede domani anche un confronto con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.



La missione giunge nel pieno di un'offensiva diplomatica di Ankara, in attesa dalla ripresa lunedì a Istanbul dopo quasi cinque anni dei "colloqui esplorativi" con la Grecia sulle dispute marittime e le altre questioni bilaterali. (ANSA).