A Tunisi primo seminario Anci per comuni libici Iniziativa congiunta per rafforzare apparati di 24 comuni

(ANSAmed) - TUNISI, 25 GEN - Si apre oggi a Tunisi, fino al 28 gennaio, il primo incontro tra sindaci e dirigenti comunali italiani e di tutta la Libia nell'ambito del programma di cooperazione Capacity Development of Libyan Central and Local Authorities for Improved Service Delivery. Si tratta di un primo seminario di un ciclo di appuntamenti che si svolgeranno nel corso dell'anno in Italia e a Tunisi, a cui parteciperanno esperti di Anci e dei Comuni di Bari, Padova, Livorno e Rimini per approfondire insieme ai funzionari libici tematiche specifiche dell'amministrazione locale, quali la gestione degli archivi anagrafici, del patrimonio immobiliare e del bilancio comunale.



L'iniziativa coinvolge 24 municipalità libiche distribuite geograficamente su tutte le regioni del Paese: Ajdabjia; Bani Walid; Beida; Bengasi; Brak Al Shate; Garabulli; Ghat e Tahala; Emsaed; Janzour; Khoms; Kufra; Maya; Misurata; Murzuq; Qatrum; Ribiana; Sabrata; Sebha; Shawerif; Sorman; Tobruk; Zawya; Zintan; Zwara.



L'iniziativa è finanziata e patrocinata dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ed eseguita dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) insieme all'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), in stretto coordinamento con il ministero del Governo locale (Molg) e la Commissione centrale per le elezioni municipali (Ccme) libici. Il programma si pone l'obiettivo di rafforzare l'apparato amministrativo di ventiquattro municipalità di tutta la Libia per migliorare l'erogazione dei servizi di base per tutti i cittadini, favorire il dialogo e la collaborazione tra amministrazioni e comunità locali libiche e italiane e condividere l'esperienza dell'associazionismo di Anci. L'evento sarà aperto dall'ambasciatore d'Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino Grimaldi, insieme al presidente del Consiglio nazionale Anci Enzo Bianco, al direttore della sede regionale Aics di Tunisi, competente per Tunisia, Libia, Marocco e Algeria, Andrea Senatori, dalla vice sindaca del Comune di Rimini, Gloria Lisi, l'assessora Francesca Benciolini del Comune di Padova e rappresentanti del Molg libico.



Interverranno in video conferenza i sindaci di Parma e Palermo, Federico Pizzarotti e Leoluca Orlando. "I Comuni sono l'istituzione nella quale più si riconoscono i cittadini, il fronte dell'amministrazione a loro più vicino, sono luogo di aggregazione e di partecipazione" e per questo, sottolinea l'Ambasciatore italiano a Tripoli Giuseppe Buccino, "la cooperazione italiana, in stretto coordinamento con il Ministero del Governo Locale libico, sostiene l'impegno delle municipalità di tutta Libia nel dare risposte importanti ai cittadini. Con questa iniziativa vogliamo promuovere l'interazione delle amministrazioni locali libiche con l'esperienza dell'associazionismo italiano, che trova la sua più alta espressione nell'Anci e negli oltre ottomila comuni italiani che rappresenta, la migliore vetrina del nostro Paese all'estero".



Questo programma, continua l'Ambasciatore, "vuole essere un momento di incontro, tra esperienze locali con esigenze diverse, per favorire una collaborazione proficua che possa concorrere a migliorare l'erogazione dei servizi ai cittadini di tutta la Libia". (ANSAmed) (ANSA).