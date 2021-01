Turchia: 'legami golpisti', 71 arresti in diverse province 'Appoggio a Gulen', in manette ex giudici, poliziotti e militari

(ANSAmed) - ISTANBUL, 26 GEN - Nuova ondata di arresti in Turchia di presunti affiliati alla rete di Fethullah Gulen, che Ankara accusa di aver orchestrato il fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016. In manette sono finite stamani 71 persone in blitz condotti in diverse province del Paese.



L'operazione più significativa si registra nella provincia di Smirne, sulla costa egea, dove sono stati catturati 35 sospetti, tra cui un ex capo di polizia, giudici già epurati e militari.



Altri 25 arresti sono stati compiuti in 5 province con l'accusa di aver fornito sostegno finanziario all'organizzazione eversiva, mentre i restanti ricercati sono finiti in manette in varie province su ordine della procura di Ankara. Proseguono le ricerche di una ventina di altri presunti gulenisti. Lo riporta Anadolu.(ANSAmed).