Giorno Memoria: Netanyahu, 'mai più' è missione di Israele

TEL AVIV - "Mai più" è la "missione" di Israele. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in occasione del Giorno della Memoria. "La nostra missione - ha spiegato in un messaggio su twitter - è fare in modo che il popolo ebraico non sia più senza difese contro coloro che cercano di distruggerlo".



"Ricordiamo - ha aggiunto - il più buio capitolo della storia umana quando l'Europa decise di adottare una politica" per "sterminare ogni singolo ebreo". "La malattia dell'antisemitismo" continua a "diffondersi" e non è stato "trovato un vaccino". Poi ha denunciato "la politica dell'Iran: l'uccisione di altri 6 milioni di ebrei e cancellare Israele".