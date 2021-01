Onu chiede 100 mln dollari per proteggere migranti Med

GINEVRA - Per rafforzare la protezione delle migliaia di migranti africani che solcano il Mediterraneo su barconi di fortuna per raggiungere l'Europa, l'Alto Commissariato dell'Onu per i rifugiati (Unhcr) ha chiesto 100 milioni di dollari. "La priorità assoluta - si legge in una nota dell'Unhcr - è offrire alternative sicure e praticabili a questi viaggi pericolosi caratterizzati da abusi e morti".

Solo nel 2020, ricorda l'agenzia dell'Onu, le vittime nel Mar Mediterraneo sono state 1.064. L'Unhcr si dice "profondamente preoccupato" per l'escalation dei conflitti e l'entità degli sfollati nel Sahel, finora 2,9 milioni di persone. In assenza di una prospettiva di pace e stabilità nella regione, "è molto probabile che si ripetano altri movimenti di popolazione e che molti tenteranno la pericolosa traversata verso l'Europa", mette in guardia l'Unhcr.

L'appello dell'Unhcr per nuovi fondi deriva dal Piano d'azione strategico 2021 dell'organizzazione che mira ad aumentare l'accesso, l'identificazione e l'assistenza ai rifugiati durante le loro rotte ed anche a migliorare l'accesso all'istruzione e ai mezzi di sussistenza nei Paesi d'asilo.