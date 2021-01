Tunisia: passa fiducia a rimpasto governo Mechichi Ok a 11 nuovi ministri. Premier, unica strada sono le riforme

(ANSAmed) - TUNISI, 27 GEN - Al termine di una giornata intensissima, in aula e fuori, a causa di una imponente ma pacifica manifestazione di protesta, il premier tunisino Hichem Mechichi incassa la fiducia del parlamento per i suoi nuovi 11 ministri tecnici che andranno a rendere sostanzialmente "piu' efficace e solidale l'azione del governo".



Cambiano titolare dicasteri importanti, quello dell'Interno, che va a Walid Dhahbi, dell'Ambiente, che va Chiheb Ben Ahmed, della Giustizia, proposto a Youssef Zouaghi, ma anche quelli della Sanità, del Turismo, della Cultura, dell'Agricoltura, dell'Industria e dell'Energia.



Ha convinto dunque i deputati la versione di Mechichi sulla necessità di questo cambio in corsa in un momento congiunturale difficile, con una pandemia a peggiorare l'economia del Paese, fortemente colpito dalla perdita di entrate turistiche.



Ottengono la fiducia tutti i ministri proposti, anche quelli per i quali lo stesso presidente della Repubblica Kaies Saied aveva sollevato dubbi di essere coinvolti in casi di "corruzione" o "conflitto di interesse".



"Non abbiamo altra scelta che fare riforme. C'è ancora tempo e non dobbiamo arrenderci quando si tratta di salvare il Paese", aveva detto il primo ministro nel suo discorso in mattinata, aggiungendo che bisogna "rompere con il populismo e smetterla di "vendere illusioni", perché "questa è l'unica strada da percorrere". Ammettendo che bisogna saper ascoltare i giovani Mechichi ha detto che il governo ha una chiara visione strategica per rivedere il modello di sviluppo con l'obiettivo di mettere il paese sulla strada giusta e creare ricchezza per i giovani tunisini che hanno intenzione di tenersi al passo con i progressi della tecnologia digitale.



La transizione energetica è la pietra angolare della nuova economia in quanto pilastro dello sviluppo sostenibile, del progresso economico e sociale e della protezione dell'ambiente, ha sottolineato Mechichi, spiegando come "investire in progetti di generazione di energia da fonti rinnovabili programmati nei prossimi tre anni aiuterà a riavviare l'economia nazionale". Un clima imprenditoriale migliore e un maggiore impulso all'imprenditorialità sono tra le priorità che il governo ha fissato per quest'anno, ha affermato il premier tunisino. "Il nostro obiettivo è ascoltare i giovani, incoraggiarli e fare delle loro richieste la nostra priorità. Non so vendere sogni, ho scelto questa squadra con cura ed ora è necessario fare ancora di più un discorso politico responsabile", ha risposto Mechichi in ultima battuta ai deputati.



Un ampio consenso politico ma soprattutto sociale sarà a lui infatti necessario per ridurre il deficit di bilancio e riuscire a realizzare quelle riforme necessarie al Paese e tanto auspicate anche dal Fondo monetario internazionale nel suo ultimo rapporto sulla Tunisia. (ANSAmed).