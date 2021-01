Covid: Comunità Valencia, togliere subito morti da ospedali

ROMA - La Comunità Valenciana, che ha la più alta incidenza percentuale di contagi in Spagna con 1.459 casi ogni 100.000 abitanti, ha ordinato il trasferimento immediato di coloro che sono morti per covid dagli ospedali al cimitero o ai depositi delle agenzie funebri per prevenire le infezioni nelle strutture sanitarie. Lo riporta El Pais citando una delibera del Ministero della Salute pubblicata oggi nella Gazzetta Ufficiale della Generalitat Valenciana e che sarà in vigore da domani.



La diffusione del Covid-19, si legge nella delibera, in questo momento "rende necessaria l'adozione estrema" di tutte le misure di igiene e sicurezza sanitaria e, tra queste, quelle relative al trattamento dei corpi delle persone morte di Covid.