Tunisia: società civile, mediazione per minori fermati Presidente Atdde, misure a tutela diritti bambini non rispettate

(ANSAmed) - TUNISI, 28 GEN - Le varie associazioni della società civile tunisina faranno ricorso allo strumento della mediazione, che è una tecnica procedurale di risoluzione dei conflitti menzionata nel Codice sulla protezione dei minori, al fine di far rilasciare i minori arrestati durante le recenti proteste in Tunisia e per trovare soluzioni alternative a sentenze e pene detentive. Lo ha detto il presidente dell'Associazione tunisina per la difesa dei diritti dei bambini (Atdde), Moez Chérif, in una dichiarazione alla Tap, precisando che diverse organizzazioni per i diritti umani, che rifiutano categoricamente la validità dell'arresto di minori, useranno il meccanismo della mediazione per fermare gli effetti del procedimento penale.



Chérif ha sottolineato che sono state rilevate carenze legali nell'arresto di giovani manifestanti e sconfinamenti nell'applicazione della legge e delle convenzioni internazionali sui diritti del bambino. "Le misure a tutela dei diritti dei minori contenute nel Codice di protezione dell'infanzia non sono state rispettate dalla polizia quando questi minori sono stati arrestati e non è stato stabilito alcun contatto con il delegato per la protezione dell'infanzia o il giudice di famiglia", ha detto Chérif, aggiungendo che il diritto alla difesa è stato violato poiché questi giovani non sono stati rappresentati da un avvocato.



Il delegato generale per la protezione dell'infanzia Mehyar Hamadi ha dichiarato che "l'interesse superiore del bambino" è un principio invocato nel contesto della tutela dei diritti dell'infanzia. "Il delegato per la protezione dei minori non può intervenire quando i minori sono interrogati in casi che riguardano l'ordine pubblico, anche attraverso il meccanismo della mediazione", ha detto, aggiungendo che il giudice ha potere discrezionale in questa materia. "L'istituto di protezione dell'infanzia non ha il diritto di chiedere il rilascio dei minori in arresto a seguito delle recenti proteste e scontri con le forze dell'ordine, perché la legge tunisina non lo consente", ha precisato.



Gli arresti per le proteste della scorsa settimana sfociate in scontri tra giovani, spesso minorenni, e la polizia sono stati oltre un migliaio.(ANSAmed). (ANSA).