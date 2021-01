ANSAmed - Agenda settimanale dall'1 al 7 febbraio:

(ANSAmed) - ROMA, 29 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dall'1 al 7 febbraio: LUNEDI' 1 FEBBRAIO BRUXELLES - Ue, la commissaria per la Concorrenza Margrethe Vestager tiene una videoconferenza con Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia italiano.



BERLINO - Vertice nazionale sui vaccini anti-Covid 19 con la cancelliera Angela Merkel, i responsabili delle regioni e i produttori.



BRUXELLES - Ue, il commissario per l'Allargamento e la Politica di vicinato Olivér Várhelyi tiene videoconferenze con Ayman Safadi e Nasser Shraideh, rispettivamente vice primo ministro e ministro degli Esteri, e ministro della Cooperazione internazionale della Giordania; il ministro degli Esteri del Marocco Nasser Bourita; il ministro degli Esteri dell'Egitto Sameh Shoukry.



MADRID - Covid-19, conferenza stampa delle autorità spagnole sulla situazione sanitaria.



MARTEDI' 2 FEBBRAIO BRUXELLES - Ue, Evento di lancio per Horizon Europe.



BRUXELLES - Ue, il commissario per l'Agricoltura Janusz Wojciechowski tiene una videoconferenza con Joze Podgorsek, ministro dell'Agricoltura della Slovenia.



MERCOLEDI' 3 FEBBRAIO BRUXELLES - Ue, intervento in videoconferenza del vicepresidente della Commissione Frans Timmermans al lancio online della pubblicazione 'European Mobility Atlas'.



VIENNA - Opec+, riunione del Comitato misto di monitoraggio ministeriale (Jmmc).



GIOVEDI' 4 FEBBRAIO CITTA' VARIE - Giornata mondiale contro il cancro.



MILANO - online ore 11:30 - Conferenza stampa 'Milano Fashion Week Women's Collection', con l'assessora Cristina Tajani e Carlo Capasa, Presidente della Camera nazionale della Moda Italiana.



VENERDI' 5 FEBBRAIO IL CAIRO - Colloqui inter-palestinesi in vista della riconciliazione tra Hamas e Fatah.



BRUXELLES - Ue, la commissaria per la Salute e la Sicurezza alimentare Stella Kyriakides tiene una videoconferenza con i rappresentanti della piattaforma di consulenza scientifica dell'Ue sul Covid-19.



SABATO 6 FEBBRAIO Nessun evento di rilievo da segnalare DOMENICA 7 FEBBRAIO Nessun evento di rilievo da segnalare (ANSAmed). (ANSA).