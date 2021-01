Israele: stabiliti gruppi di lavoro con Marocco dopo intesa Telefonata tra ministro Esteri Rabat e Consigliere Stato ebraico

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 GEN - Gruppi di lavoro sui settori degli investimenti, dell'agricoltura, dell'acqua, del turismo, della scienza, dell'innovazione e dell'energia. Lo hanno deciso in una conversazione telefonica il ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita, e il capo del Consiglio nazionale della sicurezza di Israele, Meir Ben Shabbat. La decisione - ha spiegato l'ufficio di Benyamin Netanyahu - ha fatto seguito alla conversazione avuta di recente tra re Mohammed VI e il premier israeliano dopo l'intesa sull'approfondimento delle relazioni bilaterali stabilita a metà dicembre scorso.



I gruppi di lavoro - ha aggiunto l'ufficio del premier - per ora lavoreranno on line vista la pandemia ma appena sarà possibile - si spera a febbraio - una delegazione di alto livello di Rabat arriverà in Israele. Lo stesso si attende possa avvenire per una delegazione guidata da Ben Shabbat diretta in Marocco.(ANSAmed). (ANSA).