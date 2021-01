Migranti: Consiglio d'Europa, migliora situazione in Bosnia Rappresentante segretario generale, progressi anche campo Lipa

(ANSAmed) - STRASBURGO, 29 GEN - "La situazione è migliore di quanto mi aspettassi, perché ci sono stati progressi negli ultimi giorni, anche nel campo d'emergenza Lipa". Lo dice all'ANSA il rappresentante speciale del segretario generale del Consiglio d'Europa per le migrazioni e i rifugiati, Drahoslav Stefanek, che ha quasi terminato la sua visita di una settimana in Bosnia.



Per quanto riguarda la situazione nel campo d'emergenza Lipa "ci sono tende riscaldate, sono aumentate le docce e i bagni, mentre le autorità dicono che stanno lavorando per la fornitura d'elettricità e di lavatrici", osserva Stefanek, evidenziando che questo dovrebbe aiutare a migliorare la difficile situazione sanitaria dovuta al Covid, ma anche che alcune delle foto del campo pubblicate su internet "non corrispondono a quanto ha visto". (ANSAmed).