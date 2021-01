Portogallo verso la legalizzazione dell'eutanasia Il voto in parlamento, la Chiesa chiedeva un referendum

(ANSA) - LISBONA, 29 GEN - Il parlamento in Portogallo si appresta ad approvare una legge che consente la morte assistita, rendendo così legale l'eutanasia nel paese a maggioranza cattolica, il quarto in Europa.



La proposta per cambiare la legge in vigore era stata approvata lo scorso febbraio, aprendo la strada per il voto in aula nonostante la Chiesa chiedesse invece un referendum. Il presidente Marcelo Rebelo de Sousa, cattolico e conservatore appena rieletto, non ha preso una posizione pubblica sul tema.



(ANSA).