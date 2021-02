Israele e Kosovo normalizzano relazioni diplomatiche

TEL AVIV - Israele e Kosovo hanno normalizzato le relazioni diplomatiche con la firma oggi di un protocollo di intesa nel corso di una cerimonia virtuale su zoom. Il Kosovo aprirà la propria ambasciata a Gerusalemme, ha annunciato il Ministero degli esteri israeliano.



Alla cerimonia hanno preso parte il ministro degli Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi, e la sua omologa Meliza Haradinaj Stubla, che hanno firmato, rispettivamente da Gerusalemme e da Pristina, il protocollo di intesa. La decisione di ricorrere ad una cerimonia è stata presa da entrambi i Ministeri dopo la cancellazione - a causa del covid e dell'attuale lockdown in Israele - della prevista missione del Kosovo nel Paese. Alla firma - sempre on line - è intervenuto anche il Rappresentante speciale degli Usa per il Balcani occidentali Matthew Palmer, "visto il coinvolgimento degli Stati Uniti nell'istituzione delle relazioni".



L'avvio delle relazioni con il Kosovo - Paese a larga maggioranza musulmana - segue quelle dei mesi scorsi con le nazioni che hanno firmato gli Accordi di Abramo.