Zaki: legale, udienza si è svolta, esito domani Nasrallah, speriamo in una scarcerazione

(ANSAmed) - IL CAIRO, 1 FEB - Si è tenuta, ma come in precedenza con un esito che sarà reso noto solo domani, l'udienza sul rinnovo o meno della custodia cautelare in carcere di Patrick Zaki. Lo ha riferito all'ANSA una legale dello studente egiziano dell'Università di Bologna, Hoda Nasrallah.



Alla domanda se l'esito possa essere una scarcerazione, la legale al telefono si è limitata a rispondere "speriamo, speriamo". "Come ogni volta", ha aggiunto, domani si recherà alla Procura per la sicurezza dello Stato per apprendere la decisione del giudice.



All'udienza, che si è svolta all'Istituto per assistenti di polizia all'estrema periferia sud del Cairo, era presente, come sempre, un funzionario dell'Ambasciata italiana al Cairo.



C'erano anche diplomatici di Italia, Stati Uniti e Danimarca. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. La presenza di diplomatici nel presidio situato nei pressi del complesso carcerario di Tora, dove è detenuto lo studente egiziano dell'Università di Bologna, è ormai consueta e avviene nell'ambito di un programma di monitoraggio processuale Ue. L'iniziativa è sostanzialmente sospesa a causa della pandemia di coronavirus ma viene portata avanti per il caso di Zaki su impulso dell'ambasciatore d'Italia al Cairo Giampaolo Cantini. A dare connotato internazionale oltre che europeo al monitoraggio contribuiscono ad ogni udienza diplomatici di Paesi extra-Ue, nel caso odierno di nuovo gli Usa.(ANSAmed).