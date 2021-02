Anp: ministro avvia contatti con Dipartimento di Stato Usa

TEL AVIV - Un primo contatto fra l'amministrazione Biden e l'Autorità nazionale palestinese è avvenuto nei giorni scorsi quando il ministro palestinese per gli Affari pubblici Hussein a-Sheikh (uno stretto collaboratore del presidente Abu Mazen) ha conversato al telefono con Hady Amr, un consigliere del segretario di Stato Antony Blinken. In un post su Facebook a-Sheikh ha scritto che sono state discusse questioni bilaterali e la situazione politica. Altri colloqui avranno luogo in futuro, ha previsto. Da parte sua l'emittente Voce della Palestina ha riferito che anche il premier Mohammed Shtayeh ha conversato con Amr: ma il contenuto di quel colloquio, finora, non è stato reso noto.



I contatti fra i vertici dell'Anp e l'amministrazione di Donald Trump si erano interrotti nel 2017 e adesso i dirigenti democratici cercano di riattivare il dialogo. Secondo i media è presumibile che nella fase preliminare vengano affrontate questioni legate alla ripresa di aiuti umanitari a beneficio dei palestinesi.