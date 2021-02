Covid: Netanyahu rinvia visita in Abu Dhabi e Bahrein Il viaggio impedito dalla chiusura dei cieli in Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 04 FEB - Il premier Benyamin Netanyahu è stato costretto a rinviare una breve visita in programma nei prossimi giorni in Abu Dhabi e nel Bahrein, con cui intendeva rafforzare le intese maturate con gli Accordi di Abramo.



"Nonostante l'importanza di quel viaggio - ha annunciato oggi - il rinvio si è reso necessario per la chiusura dei cieli in Israele", imposta nel contesto di severe misure di lotta al coronavirus.



Netanyahu ha nuovamente espresso compiacimento per l'impegno alla "pace storica" manifestato dal principe ereditario Muhammed ben Zayd, e dal re del Bahrein Hamed ben Issa al-Khalifa.



