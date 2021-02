Libia: Consiglio sicurezza Onu ordina invio di osservatori Per monitorare il cessate il fuoco

(ANSAmed) - NEW YORK, 04 FEB - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha ordinato il dispiegamento di osservatori in Libia per monitorare il rispetto del cessate il fuoco. Il Consiglio ne ha fatto richiesta con una lettera inviata al segretario generale Antonio Guterres. (ANSAmed).