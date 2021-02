Libano: Hezbollah condanna uccisione Loqman Slim Autorità facciano luce su crimini strumentalizzati politicamente

(ANSAmed) - BEIRUT, 5 FEB - Il movimento sciita libanese Hezbollah ha condannato nelle ultime ore "l'uccisione dell'attivista politico Loqman Slim", intellettuale di spicco libanese il cui corpo senza vita è stato rinvenuto ieri mattina nel sud del Libano con segni di colpi di arma da fuoco.



Slim, 58 anni, originario di una famiglia sciita della periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, da anni esprimeva posizioni pubblicamente critiche nei confronti del movimento sciita e dei suoi alleati. E da più parte ieri si è ipotizzato che l'uccisione di Slim possa in qualche modo essere ricondotta al suo attivismo politico.



Dal canto suo Hezbollah ha invitato "gli organi giudiziari e di sicurezza competenti a lavorare rapidamente per identificare gli autori (dell'uccisione di Slim) e punirli".



In un contesto mediatico in cui il movimento sciita è stato nelle ultime ore associato come potenziale mandante dell'uccisione di Slim, Hezbollah ha invitato le autorità libanesi a "contrastare i crimini che avvengono in varie regioni del Libano e che sono usati strumentalmente in maniera politica e mediatica , a scapito della sicurezza e della stabilità interne".(ANSAmed). (ANSA).