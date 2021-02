Siria:Ue,Conferenza su futuro 29-30 marzo,situazione critica Sarà in formato virtuale a causa del Covid

(ANSAmed) - BRUXELLES, 08 FEB - La quinta edizione della Conferenza di Bruxelles a sostegno del futuro della Siria e della regione è stata fissata per il 29 e 30 marzo. La riunione si terrà in formato virtuale a causa del Covid. Lo rende noto il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, Peter Stano.



"Dopo dieci anni di conflitto, la situazione in Siria e nella regione resta altamente critica, e le condizioni sono peggiorate a causa del coronavirus e dalle sue conseguenze. La conferenza negli ultimi anni è sempre stata un'opportunità di riaffermare il sostegno internazionale ai siriani e agli sforzi dell'Onu per trovare soluzioni politiche". (ANSAmed).