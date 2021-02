Tunisi:premier contro presidente che non fa giurare ministri

(ANSAmed) - TUNISI, 09 FEB - Si fa sempre più aspro il contrasto tra il premier tunisino Hichem Mechichi e il presidente Kais Saied riguardo al caso del rifiuto da parte del presidente di fissare la cerimonia di giuramento degli undici nuovi ministri del rimpasto governativo. Il portavoce del tribunale amministrativo della capitale, Imed Ghabri ha dichiarato, che il Tar ha ricevuto una corrispondenza ufficiale dalla presidenza del governo per una consultazione sul problema legale che si pone attualmente intorno al giuramento degli undici nuovi ministri che hanno già ottenuto la fiducia del Parlamento.



Ghabri ha chiarito in una dichiarazione alla radio locale Mosaique Fm che le camere consultive del Tar esamineranno questo caso e daranno il loro parere in merito, in conformità con le loro funzioni consultive. Mechichi aveva dichiarato la settimana scorsa di aver inviato una lettera al presidente per chiedergli formalmente di fissare una data per la cerimonia del giuramento, ma fonti vicino alla presidenza riferiscono di un errore formale nell'invio della missiva.



Gli undici nuovi ministri hanno infatti ottenuto la fiducia del Parlamento il 26 gennaio scorso ma non sono ancora entrati in carica, poiché non hanno ancora prestato giuramento davanti al presidente della Repubblica. Secondo Saied, questo rimpasto viola l'articolo 92 della Costituzione. Inoltre, secondo il Capo dello Stato, alcuni dei ministri proposti sono coinvolti in casi di conflitto di interessi, uno in particolare di corruzione. A complicare la situazione il fatto che in Tunisia non è ancora stata istituita la Corte costituzionale. (ANSA) (ANSAmed).