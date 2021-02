Qatar e Arabia Saudita ristabiliscono rapporti diplomatici

(ANSAmed) - BEIRUT, 10 FEB - Per la prima volta dopo quasi quattro anni di sospensione dei rapporti diplomatici di alto livello, Qatar e Arabia Saudita hanno riallacciato le relazioni formali: si è svolto oggi a Doha in Qatar un incontro tra il ministro per gli affari esteri qatarino Sultan ben Saad Muraykhi e l'ambasciatore saudita Ali al Qahtani da poco rientrato nella capitale del Qatar.



Dopo una crisi cominciata nel maggio del 2017, i due Paesi hanno ristabilito rapporti bilaterali lo scorso gennaio. Secondo i media panarabi, Muraykhi e Qahtani hanno discusso oggi "le relazioni bilaterali e questioni di interesse comune".



L'Arabia Saudita e i suoi alleati nella regione (Egitto, Bahrein, Emirati Arabi Uniti) avevano nel 2017 imposto un blocco commerciale, politico e diplomatico al Qatar accusato di sostenere "il terrorismo".



Da mesi Stati Uniti e Kuwait avevano mediato per cercare di metter fine alla crisi, formalmente conclusasi nell'ultimo vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo svoltosi a gennaio in Arabia Saudita. (ANSAmed).