Tunisia:I-Watch, 4 ministri coinvolti in conflitti interessi

(ANSAmed) - TUNISI, 11 FEB - Almeno quattro ministri del governo tunisino sono sospettati di corruzione e conflitto d'interesse. Ache se il presidente Kais Saied non ha mai fatto apertamente i loro nomi, per i quali oppone il suo rifiuto della cerimonia di giuramento, l'Ong anticorruzione I-Watch, affiliata a Transparency International, in una recente nota li ha individuati nel già designato ministro della Sanità, Hédi Khairi, sospettato di aver usato le sue reti di amicizia per ostacolare un'indagine sul suo fratellastro, accusato dell'omicidio di una persona che fece irruzione nella sua casa nel 2019. Il futuro ministro dell'Energia, Sofiene Ben Tounes, vicino al leader di Qalb Tounes, il magnate dei media Nabil Karoui, è sospettato secondo I-Watch di essere collegato a un contratto di lobby dai contorni oscuri per promuovere la candidatura di Karoui alle elezioni presidenziali. Youssef Fenira, futuro ministro del Lavoro, è accusato di aver nascosto i suoi legami con un'azienda pagata per la formazione dall'Agenzia nazionale per il lavoro quando nel 2018 ne era il suo direttore, sempre secondo I-Watch. Anche Youssef Zouaghi, designato ministro della Giustizia sarebbe coinvolto in casi di conflitti di interesse sempre secondo la stessa Ong. I-Watch aveva diramato la nota con i 4 ministri in questione il giorno prima del voto di fiducia in parlamento, chiedendo ai deputati di non accordare il loro voto a queste personalità. (ANSAmed).