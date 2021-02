Tunisia: Saied, rimpasto basato su rispetto Costituzione Prosegue braccio di ferro tra Presidente e primo ministro

(ANSA) - TUNISI, 12 FEB - Il presidente tunisino Kais Saied ha ribadito, in occasione del suo incontro con il segretario del Sindacato generale dei lavoratori tunisini (Ugtt), Noureddine Taboubi, la sua ferma posizione sul rimpasto ministeriale già approvato dal parlamento, che deve essere "basato sul rispetto della Costituzione". E' quanto si legge in una nota della presidenza di Cartagine.



Il dialogo per risolvere questa crisi deve essere alla luce di "principi chiari e di scelte univoche", sottolinea il presidente, ribadendo il suo "pieno rispetto" per la Costituzione e il suo "rifiuto di tutte le violazioni".



L'incontro si è concentrato sulla situazione generale del Paese, in particolare sulla situazione politica, nonché sulle condizioni economiche e sociali.



La Tunisia si trova in una sorta di "blocco istituzionale" che mette in evidenza il contrasto tra il presidente ed il premier Hichem Mechichi. Gli undici nuovi ministri hanno infatti ottenuto la fiducia del Parlamento il 26 gennaio scorso ma non sono ancora entrati in carica, poiché non hanno ancora prestato giuramento davanti al presidente della Repubblica. Secondo Saied, questo rimpasto infatti viola l'articolo 92 della Costituzione. Inoltre, secondo il Capo dello Stato alcuni dei ministri proposti sono coinvolti in casi di conflitto di interessi, uno in particolare di corruzione. A complicare la situazione il fatto che in Tunisia non è ancora stata istituita la Corte costituzionale. (ANSA).