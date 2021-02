Ue: Sassoli, Europa ha dovere investire in Mare Mediterraneo In progetti capaci favorire passaggio a società più sostenibile

(ANSAmed) - CATANIA, 12 FEB - "Alcuni mesi fa abbiamo celebrato il 25esimo anniversario del processo di Barcellona, una tappa cruciale per l'integrazione euromediterranea per la costruzione di uno spazio comune di pace e di stabilità, ma anche di partenariato economico, sociale e umano. In questo senso l'università di Catania si presenta perfettamente non soltanto come luogo di incontro, ricerca e condivisione, ma anche come straordinario ponte culturale e scientifico tra l'Europa e i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo". Lo ha affermato il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo, in video, all'inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo etneo.



"In questo mare - ha aggiunto - l'Europa ha il dovere di investire in progetti capaci di favorire il passaggio a una società più sostenibile, di rilanciare politiche di partenariato in ambito sociale, economico e culturale".



Sassoli ha "incoraggiato" gli studenti a "continuare a studiare e a partecipare attivamente alla costruzione di una nuova Europa, a prendere parte a questo importante momento di cambiamento e di trasformazione". "La democrazia è un bene prezioso - ha osservato - ma è molto fragile. E purtroppo in questi anni, come sappiamo, è cresciuta molto la distanza tra cittadini e istituzioni ed è un problema che abbiamo il dovere di recuperare con l'esempio, la responsabilità, con una visione comune. Perché - ha sottolineato il Presidente del Parlamento europeo - al contrario di quello che vogliono farci credere la politica è utile, necessaria, indispensabile per la nostra vita e, soprattutto, per quella delle generazioni future. Stiamo vivendo una fase di grandi cambiamenti e quindi serviranno visione, ma anche pragmatismo, come disse 70 anni fa un nostro padre fondatore, Robert Schuman, con la sua celebre dichiarazione: 'l'Europa non potrà farsi in una sola volta'. Mai come in questo momento - ha ricordato Sassoli - abbiamo bisogno di partecipazione, dialogo, collaborazione". (ANSAmed).