Tunisia: premier licenzia cinque ministri Interim ad altri in carica. Piano B Mechichi per superare stallo

(ANSAmed) - TUNISI, 15 FEB - Il primo ministro tunisino Hichem Mechichi ha annunciato in una nota il licenziamento di cinque ministri interessati dal rimpasto governativo e l'affidamento ad interim dei relativi dicasteri ad altri cinque già in carica (quattro ministri e un segretario di Stato), in attesa del completamento delle procedure relative al giuramento davanti al presidente della Repubblica.



I cinque ministri licenziati sono Mohamed Bousetta (Giustizia), Saloua Sghaier (Industria), Kamel Deguiche (Gioventù e Sport), Leila Jaffel (Demanio) e Akisa Bahri (Agricoltura). Il Ministero della Giustizia è stato affidato ad interim a Hasna Ben Slimane (già incaricato della funzione pubblica), quello dell'Industria a Mohamed Bousaid (già ministro del Commercio e dello Sviluppo delle Esportazioni), quello del Demanio ad Ahmed Adhoum (già ministro degli Affari religiosi), quello dell'Agricoltura a Mohamed Fadhel Kraiem (già ministro della tecnologia e della comunicazione), e quello della Gioventù e dello Sport a Sihem Ayadi (già Segretario di Stato nello stesso Ministero).



Nella nota il premier afferma di "rimanere aperto a tutte le soluzioni per superare la situazione di stallo e consentire ai ministri di assumere le proprie funzioni in conformità con la Costituzione". Si tratta del cosiddetto "piano B" di Mechichi per aggirare il "blocco istituzionale" che lo vede contrapposto al presidente della Repubblica Kaies Saied, il quale, contrario al rimpasto del primo ministro, si rifiuta di fissare la data di giuramento degli 11 nuovi ministri che hanno già ottenuto il 26 gennaio scorso la fiducia del Parlamento. Secondo Saied, il rimpasto viola l'articolo 92 della Costituzione. Inoltre, per il Capo dello Stato, alcuni dei ministri sono coinvolti in casi di conflitto di interessi, uno in particolare di corruzione. A complicare la situazione il fatto che in Tunisia non è ancora stata istituita la Corte costituzionale.(ANSAmed). (ANSA).