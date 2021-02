Migranti: commissaria Ue Johansson vola in Bosnia e Albania In missione da giovedì 18/2, in programma visita a campo Lipa

(ANSAmed) - BRUXELLES, 16 FEB - Tra giovedì e sabato, la commissaria europea per gli Interni, Ylva Johansson, sarà in Bosnia-Erzegovina e Albania per avere una testimonianza diretta della situazione dei migranti nelle zone di confine con la Croazia e la Grecia. Lo rende noto l'esecutivo Ue.



Giovedì 18 febbraio, Johansson farà tappa in Bosnia-Erzegovina, dove incontrerà le autorità politiche nazionali per discutere della gestione della grave crisi migratoria al centro delle cronache degli ultimi mesi. La commissaria visiterà il Cantone Una-Sana e il capoluogo di Bihac per confrontarsi rispettivamente con il governatore e il sindaco e visitare il 'campo-simbolo' di Lipa, distrutto alla vigilia del Natale scorso, dove ancora circa mille persone vivono in condizioni estremamente precarie. A Lipa la commissaria sarà accompagnata dai rappresentanti dell'Organizzazione internazionale per la migrazione (Oim) e di altre agenzie delle Nazioni Unite. Johansson raggiungerà quindi l'Albania, dove sabato, dopo un giro di incontri con i rappresentanti del governo e dell'opposizione, si recherà al valico di frontiera con la Grecia di Kakavia per valutare l'operato della missione congiunta Frontex-Albania. (ANSAmed).